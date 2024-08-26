سون هُنغ مين يسجل أول هدفين له في هذا الموسم

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سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هُنغ مين" لاعب فريق "توتنهام هوتسبير" في الدوري الإنغليزي الممتاز، هدفيْه الأول والثاني في الدوري هذا الموسم في مباراة فريقه أول من أمس السبت ضد فريق "إيفرتون" على ملعب "توتنهام هوتسبير" في العاصمة البريطانية لندن.وأحرز سون الذي يقود فريقه هدفا في الدقيقة 25 عندما كان فريقه متقدما بهدف مقابل لا شيء.وأضاف سون هدفا آخر في الشوط الثاني، مما ساعد توتنهام على تأمين فوز ساحق بـ4 مقابل لا شيء.وبذلك يكون "سون" قد أحرز هدفيه الأول والثاني في موسم 2024 -2025 في الدوري الإنغليزي الممتاز، وهدفيه 121 و122 في الدوري عموما، مما جعله في المركز 21 في قائمة الهدافين على مر العصور.وبفضل هذا الأداء القوي، تم اختيار اللاعب "سون" كأفضل لاعب في المباراة في تصويت الجماهير على الموقع الرسمي للدوري بعد المباراة، حيث حصل على 65% من حوالي 17 ألفا و700 صوت.