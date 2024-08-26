عدد أيام موجة الحر في كوريا خلال أغسطس الجاري يتجاوز الرقم القياسي

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شهدت كوريا الجنوبية 14.3 يوم من موجات الحر حتى الآن خلال هذا الشهر، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 14.1 يوم، المسجل في أغسطس 2018.ووفقا لبيانات صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الأحد، شهدت البلاد 14.3 يوم من موجات الحر فيما بين الأول والـ23 من أغسطس، مع ارتفاع درجات الحرارة بعد الظهر إلى ما يزيد عن 33 درجة مئوية.وكانت كوريا ثد شهدت أكبر عدد من الأيام الحارة خلال موجة الحر في أغسطس 2016 بواقع 16.6 يوم، وهو الأكبر منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1973.وكانت أرقام أغسطس لعامي 2018 و1994، أكثر الأعوام دفئا، بمقدار 14.1 يوم، و9.8 يوم على التوالي.ومع بقاء حوالي أسبوع حتى نهاية أغسطس، سيتجاوز عدد أيام موجة الحر رقم عام 2018 ويسجل رقما قياسيا لثاني أكثر أيام موجة الحر.