الحكومة الكورية تضخ 40 تريليون وون لدعم الشركات الصغيرة قبل عطلة تشوسوك

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تخطط الحكومة الكورية لتوفير أكثر من 40 تريليون وون كدعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قبل عطلة عيد الحصاد، تشوسوك.وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع رفيع المستوى للحكومة والمكتب الرئاسي وحزب قوة الشعب الحاكم أمس الأحد في مقر إقامة رئيس الوزراء في وسط سيول.وقال المتحدث باسم حزب قوة الشعب الحاكم إنه تم وضع تدابير تشمل هذا القرار بهدف استقرار الأسعار ودعم أصحاب الأعمال الصغيرة قبل عطلة تشوسوك في منتصف شهر سبتمبر القادم.وضمن تلك التدابير، ستوفر الحكومة أعلى مستوى على الإطلاق من المواد الغذائية الرئيسية ذات الطلب المرتفع خلال العطلة، بمقدار 170 ألف طن، بما في ذلك الكرنب والتفاح والكمثرى. كما وافق التكتل الحاكم على إعفاء المواطنين من رسوم المرور على الطرق السريعة للذين يسافرون خلال العطلة وتقديم خصومات للذين يسافرون عبر قطارات كي تي إكس أو إس آر تي.وسوف يتم تقديم مجموعات هدايا من المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية بأسعار مخفضة، مع فتح القصور الملكية والمواقع الثقافية الأخرى مجانا خلال فترة العطلة.