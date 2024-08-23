الحكومة الكورية تطالب شركات صناعة السيارات بالكشف عن معلومات البطاريات

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من المتوقع أن تطلب الحكومة الكورية من شركات صناعة السيارات الكشف علنا عن المعلومات ذات الصلة بالبطاريات لجميع المركبات الكهربائية، بما في ذلك الجهات الموردة للبطاريات، وذلك وسط المخاوف المتزايدة بشأن مخاطر حدوث حرائق في بطاريات المركبات الكهربائية.جاء ذلك في اجتماع رفيع المستوى عقدته الحكومة والمكتب الرئاسي وحزب قوة الشعب الحاكم أمس الأحد، حيث قرروا وضع تدابير لمنع حدوث حرائق في المركبات الكهربائية. وضمن هذه التدابير، وافق التكتل الحاكم على متابعة نظام يتطلب تركيبا إلزاميا لرشاشات في جميع مواقف السيارات تحت الأرض للمباني الجديدة.كما وافق المعسكر الحاكم على تنفيذ نظام سابق يلزم شركات صناعة السيارات بالحصول على شهادة حكومية بشأن سلامة البطاريات لنماذج المركبات الكهربائية الخاصة بهم. وكان من المقرر في البداية تقديم هذا النظام في فبراير من العام القادم.وجاءت هذه القرارات وسط مخاوف عامة متزايدة بشأن حدوث حرائق في بطاريات المركبات الكهربائية، بعد اندلاع حريق في مركبة كهربائية كانت متوقفة في مجمع سكني في مدينة إنتشون في الأول من أغسطس الجاري.ومنذ وقوع ذلك الحادث، كشف صانعو المركبات الكهربائية المحليون طواعية عن معلومات بطارياتهم على الرغم من أن هذا الكشف ليس إلزاميا حتى الآن.