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السياسية

الرئيس يون يقيم مأدبة عشاء لقادة حزب قوة الشعب الحاكم

Write: 2024-08-26 11:52:22Update: 2024-08-26 13:46:23

الرئيس يون يقيم مأدبة عشاء لقادة حزب قوة الشعب الحاكم

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يقيم الرئيس الكوري "يون صوك يول" مأدبة عشاء لقادة حزب قوة الشعب الحاكم يوم الجمعة القادم، الثلاثين من أغسطس.
وصرح مصدر مسؤول في الحزب الحاكم في مكالمة هاتفية أجرتها معه هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" اليوم الاثنين، بأن الرئيس "يون" سيستضيف قادة الحزب الحاكم، بمن فيهم رئيس الحزب "هان دونغ هون"، وزعيم التكتل البرلماني "تشو كيونغ هو"، ورئيس لجنة السياسات "كيم سانغ هون"، وأعضاء اللجنة العليا، على مأدبة عشاء، من أجل مناقشة القضايا السياسية الرئيسية الراهنة بمناسبة اقتراب موعد افتتاح الجلسة العامة للبرلمان لشهر سبتمبر.
وكان الرئيس "يون" قد عرض اقتراحا على رئيس الحزب الحاكم "هان" لاستضافة قادة الحزب الجدد إلى مقر إقامته، وذلك في أثناء لقائه مع "هان" في مكتبه يوم الثلاثين من يوليو الماضي.
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