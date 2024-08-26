زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات انتحارية بدون طيار

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قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالإشراف على اختبار أداء لطائرات "انتحارية" جديدة بدون طيار، داعيا إلى تطوير المزيد من تلك الطائرات الانتحارية لتعزيز الاستعداد للحرب.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين، أشرف كيم على الاختبار الذي نظمه معهد الطائرات بدون طيار التابع لأكاديمية علوم الدفاع أول من أمس السبت.وقالت وكالة الأنباء المركزية إن الطائرات بدون طيار لديها مهام لمهاجمة أهداف العدو على الأرض وفي البحر، موضحة أنها حددت بشكل صحيح ودمرت الأهداف المحددة لها بعد الطيران على طول مسارات محددة مسبقا في الاختبار.ودعا كيم إلى إنتاج المزيد من تلك الطائرات لاستخدامها في وحدات المشاة التكتيكية والعمليات الخاصة، بما في ذلك طائرات بدون طيار انتحارية تحت الماء، بالإضافة إلى الاستطلاع الاستراتيجي، والطائرات بدون طيار الهجومية متعددة الأغراض.كما دعا كيم إلى بذل جهود لتطوير أنظمة التسلح الاستراتيجية تحت الماء، والطائرات بدون طيار الانتحارية تحت الماء، وتحدث عن الحاجة إلى إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير الطائرات بدون طيار. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية عن طائرات انتحارية بدون طيار.