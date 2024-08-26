الرئيس يون يعقد إحاطة سياسية هذا الأسبوع

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يخطط الرئيس "يون صوك يول" لعقد إحاطة سياسية هذا الأسبوع لشرح التقدم المحرز في السياسات الرئيسية للدولة والكشف عن رؤيته وخططه للمستقبل.وكشف كبير المساعدين الرئاسيين "تشونغ جين صوك" عن هذه الخطة في تصريحات افتتاحية لاجتماع رفيع المستوى مع الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم، أمس الأحد، في مقر إقامة رئيس الوزراء في وسط سيول.وقال تشونغ إن الرئيس سيشارك مع المواطنين رؤيته وطموحاته للسياسات الرئيسية المرتبطة بشكل مباشر بخطة كوريا المستقبلية طويلة الأجل.ومن المتوقع أن يتناول الرئيس في تلك الإحاطة السياسية خطة إصلاح معاشات التقاعد، مع التركيز على تعزيز المساواة والعدالة بين الفئات العمرية المختلفة.كما سيشرح يون التقدم والخطط المستقبلية لجهود الحكومة الرامية إلى السعي إلى تنفيذ إصلاحات في قطاعات التعليم والعمل والمعاشات والرعاية الصحية، فضلا عن جهود مواجهة مشكلة انخفاض معدلات المواليد.