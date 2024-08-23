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الرياضة

مدرب المنتخب الكوري الجديد لكرة القدم يستدعي 26 لاعبا

Write: 2024-08-26 12:21:00Update: 2024-08-26 15:19:16

مدرب المنتخب الكوري الجديد لكرة القدم يستدعي 26 لاعبا

Photo : YONHAP News

أعلن مدرب المنتخب الوطني الكوري الجديد لكرة القدم "هونغ ميونغ بو" اليوم الاثنين عن قائمة تضم 26 لاعبا، بمن فيهم 4 لاعبين جدد، استعدادا لمبارتي فلسطين وسلطنة عمان ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم.
وسوف يواجه المنتخب الكوري نظيره الفلسطيني يوم الخامس من سبتمبر في سيول، ثم نظيره العُماني يوم العاشر من سبتمبر في مسقط.
وتضم قائمة المنتخب اللاعبين الكوريين الذين يلعبون في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومن بينهم "سون هُنغ مين" و"هوانغ هي تشان" و"لي كانغ إين" و"كيم مين جيه" و"هوانغ إين بوم".
ومن بين لاعبي المنتخب الجدد: "يانغ مين هيوك" البالغ من العمر 18 عاما، والذي يلعب في الدوري الكوري. 
وأعرب المدرب "هونغ" عن ثقته في اللاعب "يانغ"، وتوقع أن تساعد مهاراتُه العالية وأداؤه المتميز، المنتخبَ الكوري.
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