سيول وطوكيو تجريان مباحثات بشأن زيارة كيشيدا

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قال المكتب الرئاسي الكوري أمس الأحد إنه يجري حاليا مباحثات مع الجانب الياباني بشأن زيارة رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" إلى كوريا الجنوبية.وكانت وسائل الإعلام اليابانية قد كشفت عن أن رئيس الوزراء "كيشيدا" سيقوم بزيارة إلى سيول في أوائل شهر سبتمبر القادم، حيث يعقد محادثات مع الرئيس الكوري "يون صوك يول".وأضاف مسؤول في مكتب الرئاسة أن المكتب سيعلن عن زيارة "كيشيدا" فور اتخاذ قرار في هذا الشأن.وقد تبين أن "كيشيدا"، الذي كان قد أعلن عن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني الحاكم المقرر إجراؤها في أواخر شهر سبتمبر، يرغب في مقابلة الرئيس يون قبل ترك منصبه للتأكيد على التقدم بين البلدين في تحسين العلاقات الثنائية.وإذا تمت زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى كوريا، فسوف يكون هذا هو الاجتماع الثاني عشر بين الرئيس يون ورئيس الوزراء كيشيدا منذ تنصيبهما.