انعقاد الجولة السابعة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا والولايات المتحدة

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماعات الجولة السابعة من محادثات تجديد الاتفاق الخاص بتقاسم تكاليف الدفاع بينهما بشأن تمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين، ستُعقد الجولة السابعة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع خلال الفترة من الغد الثلاثاء السابع والعشرين، وحتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، في سيول.وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن الحكومة الكورية ستشارك في المحادثات في ظل موقف مفاده أن تقاسم تكاليف الدفاع الهادف لتهيئة الظروف للتمركز المستقر للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وتعزيز وضعية الدفاع المشترك بين سيول وواشنطن، يجب أن يتم عند مستوى معقول.وكان البلدان قد عقدا الجولة السادسة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من أغسطس الجاري في واشنطن.