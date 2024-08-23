كوريا الشمالية تدين الخطة الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة

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أعربت كوريا الشمالية عن قلقها الشديد، ونددت بقوة، بالخطة الاستراتيجية النووية المعدلة التي أقرها الرئيس الأمريكي "جو بايدن".وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية أول من أمس السبت، إن كوريا الشمالية ستمضي قدما في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بقوة عن سيادتها ومصالحها الأمنية في إطار جدولها الزمني المحدد، بغض النظر عن مدى تضخيم الولايات المتحدة للخطر النووي من الدول الأخرى.ووصف البيان الخطة الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة بأنها ليست أكثر من تلاعب طفولي بالرأي العام لتبرير استراتيجيتها الخطيرة المتمثلة في استخدام الأسلحة النووية بهدف الردع العسكري للدول الأخري، والحفاظ على الهيمنة الجيوسياسية، وتجنب انتقادات المجتمع الدولي.وأكد البيان أن بيونغ يانغ ستعزز قوتها الاستراتيجية بكل الطرق لمواجهة جميع أنواع التحديات الأمنية التي قد تنجم عن إعادة ضبط الوضع النووي الخطير للولايات المتحدة، والتغلب عليها والتصدي لأي نوع من التهديدات النووية بكل حزم.