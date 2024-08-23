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السياسية

كوريا الجنوبية وأمريكا تطلقان مناورات إنزال برمائي واسعة النطاق

Write: 2024-08-26 14:39:07Update: 2024-08-26 15:19:50

كوريا الجنوبية وأمريكا تطلقان مناورات إنزال برمائي واسعة النطاق

Photo : YONHAP News

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين مناورات إنزال برمائي واسعة النطاق بمشاركة القوات البحرية وقوات مشاة البحرية من البلدين، بالإضافة إلى قيادة عمليات الطائرات بدون طيار التي تم إنشاؤها في شهر سبتمبر من العام الماضي.
وسوف يتم إجراء هذه المناورات المشتركة التي تستمر حتى السابع من سبتمبر، في السواحل الشرقية ومدينة بوهانغ الواقعة في جنوب شرق البلاد، لبناء موقف استعداد قتالي وتعزيز التوافق التشغيلي بين سيول وواشنطن.
وتشارك في هذه المناورات المعروفة باسم "سانغ يونغ" قوات إنزال على مستوى فرقة، وحوالي 40 سفينة، منها سفن هجومية برمائية، وحوالي 40 طائرة، منها طائرات الشبح "إف 35 بي"، إلى جانب 40 مركبة هجومية برمائية.
وقد نظمت قوات مشاة البحرية الكورية والأمريكية مجموعة أركان مشتركة، لتقود بشكل مشترك مناورات الإنزال على متن السفينة الهجومة البرمائية الكورية "مارادو".
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