رئيس جمعية الأطباء يدخل في إضراب عن الطعام لأجل غير مسمى

Photo : YONHAP News

بدأ رئيس الجمعية الطبية الكورية "إيم هيون تيك" إضرابا عن الطعام لأجل غير مسمى، أمس الاثنين، وحث الحكومة والبرلمان على اتخاذ قرار لإنهاء الاضطراب في الخدمات الطبية.وأطلق "إيم" هذه الدعوة خلال مؤتمر صحفي عقده في سيول أمس، حيث أشار إلى أنه مر أكثر من ستة أشهر حتى الآن منذ أن غادر الأطباء المتدربون أماكن عملهم احتجاجا على زيادة الحكومة لحصص القبول في كليات الطب.وتعهد رئيس الجمعية الطبية الكورية بمواصلة إضرابه عن الطعام حتى تغيّر الحكومة موقفها، حيث زعم أن المجتمع الطبي في كوريا على وشك الزوال، وأن حياة الناس صارت مهددة.وقال "إيم" إن الطريقة الوحيدة لمعالجة الأزمة الطبية الوطنية الراهنة التي تهدد حياة الناس بشكل خطير هي أن يتدخل الرئيس والبرلمان ويتخذا قرارا.