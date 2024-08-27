عشيقة رئيس مجموعة إس كي تدفع تعويضا لزوجته المنفصلة عنه

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دفعت "كيم هي يونغ" عشيقة رئيس مجموعة إس كي "تشي تيه وون"، مبلغ 2 مليار وون، أي ما يقرب من مليون ونصف مليون دولار أمريكي، تعويضا لزوجة "تشي" المنفصلة عنه، "روه سو يونغ".وقال "باك جونغ او"، محامي "كيم"، في تصريحات للصحفيين إن موكلته أودعت أموال التعويض في حساب "روه" أمس الاثنين، أي بعد خمسة أيام من أمر محكمة الأسرة في سيول لـ"تشي" و"كيم" بتعويض "روه" بشكل مشترك في دعوى تعويض رفعهتا "روه" ضد "كيم".ووجدت المحكمة أن تصرفات "تشي" و"كيم"، بما في ذلك ولادة طفل خارج إطار الزواج، وظهورهما العلني، قد ألحقت ضررا بالغا بالثقة الأساسية بين "تشي" و"روه"، مما أدى إلى انهيار زواجهما.ويعد مبلغ التعويض الأخير هو أكبر مبلغ يتم دفعه في دعوى مرفوعة في مثل هذه الحالة.