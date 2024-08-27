شرطة سيول تعرب عن القلق إزاء جرائم التزييف الجنسية

قالت وكالة شرطة العاصمة الكورية سيول إنها حجزت عشرة طلاب في المدارس المتوسطة والثانوية في منطقة العاصمة يشتبه في إنتاجهم مواد جنسية صريحة لأصدقائهم أو معلميهم أو أفراد أسرهم، باستخدام تقنية "التزييف العميق"، ونشر تلك المواد على الإنترنت.وقال رئيس الوكالة "كيم بونغ شيك" في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إنه تلقى عشرة تقارير عن مثل هذه المواد المزيفة الفاحشة التي تم تحميلها على تطبيق المراسلة "تيليغرام" في سيول، وتم حجز عشرة مراهقين اعتبارا من يوليو من هذا العام.وأعرب "كيم" عن مخاوفه بشأن ارتكاب مثل هذه الجرائم بشكل متزايد بواسطة طلاب متمرسين في مجال التكنولوجيا، وأضاف أن الوكالة تخطط للتشاور مع مكتب التعليم في المدينة لتعزيز البرامج التعليمية لمنع مثل هذه الجرائم.ووفقا لوكالة الشرطة الكورية، تم حجز ما مجموعه 297 شخصا للاشتباه في إنتاجهم مواد جنسية صريحة باستخدام تقنية "التزييف العميق"، اعتبارا من شهر يوليو من هذا العام، وكان 131 منهم في سن المراهقة.وتأتي تصريحات "كيم" بعد نشر قوائم بضحايا هذه الجرائم مؤخرا على المجتمعات عبر الإنترنت وخدمات الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك موقع "إكس". وتشمل تلك القوائم أسماء حوالي 300 مدرسة متوسطة وثانوية بالإضافة إلى بعض الجامعات.