ويستينغ هاوس تحتج على صادرات كوريا الجنوبية النووية إلى جمهورية التشيك

Photo : DPA / YONHAP News

تقدمت شركة الطاقة النووية الأمريكية "ويستينغ هاوس إلكتريك" باستئناف إلى جمهورية التشيك للاحتجاج على قرار اختيار الشركة الكورية الجنوبية كمقدم عطاء مفضل لبناء مفاعلين نوويين جديدين في تلك الدولة الأوربية.وقالت ويستينغ هاوس في بيان صحفي أصدرته أمس الاثنين إنها تقدمت بالاستئناف إلى مكتب مكافحة الاحتكار التشيكي للاحتجاج على قرار شركة المرافق الكهربائية التشيكية باختيار شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية كمقدم عطاء مفضل لمشروع بناء المفاعلين النوويين. وقالت الشركة الأمريكية إن العطاء يتطلب من البائعين إثبات امتلاكهم الحق في نقل وترخيص التكنولوجيا النووية المقدمة في عطاءاتهم إلى الشركة التشيكية والموردين المحليين، مدعية أن تصميمات محطة "إيه بي آر 1000" و"إيه بي آر 1400" التابعة للشركة الكورية تستخدم تقنية الجيل الثاني المرخصة من شركة ويستينغ هاوس.وأكدت ويستينغ هاوس أن الشركة الكورية لا تمتلك التكنولوجيا الأساسية ولا يحق لها ترخيصها لطرف ثالث دون موافقة من ويستينغ هاوس.وأضافت أن شركة ويستينغ هاوس وحدها لديها الحق القانوني في الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الأمريكية لتصدير تقنياتها.