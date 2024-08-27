توقف طائرة على المَدْرج في أثناء الإقلاع يتسبب في اضطرابات في مطار جيجو

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توقفت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية كانت ستقلع من مطار جيجو الدولي على المدرج بسبب عطل، أمس الاثنين، مما تسبب في إغلاق المدرج لأكثر من ساعتين وتأخير أو إلغاء أكثر من 20 رحلة.وتوقفت الطائرة التي كانت متجهة إلى مطار "كيم بو"، وعلى متنها 171 راكبا، وهي على المدرج، بسبب فشل في الإطارات في أثناء الإقلاع في حوالي الساعة 9 مساء. ونتيجة لذلك، تأخرت عمليات إقلاع حوالي 20 رحلة بسبب إغلاق المدرج، مع إعادة توجيه العديد من الرحلات التي كان من المقرر أن تصل إلى المطار، مما تسبب في إزعاج الركاب.وتم نقل طائرة الخطوط الجوية الكورية من المدرج بعد حوالي ساعتين باستخدام شاحنة سحب، واستأنف المطار عملياته في حوالي الساعة 11:27 مساء.وتم نقل الركاب الذين كانوا على متن الطائرة المعطلة، إلى مطار إنتشون عبر رحلة بديلة بسبب القيود المفروضة على الإقلاع والهبوط ليلا في مطار "كيم بو".وقالت شركة مطارات كوريا إنه حتى الساعة 1:40 من صباح اليوم الثلاثاء، تم تأجيل 25 رحلة وإلغاء أربع رحلات أخرى، من بين 29 رحلة جوية كان من المقرر أن تغادر مطار جيجو.