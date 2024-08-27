رئيس الوزراء يندد بإضراب الممرضين ويتعهد بالإصلاحات

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن الحكومة تدرك الصعوبات التي تواجه الممرضين والعاملين الطبيين الآخرين، لكنه ندد بقرارهم بالإضراب، واصفا هذا الإضراب العام القادم بأنه "إجراء متطرف".وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات في اجتماع مع الوزراء المعنيين في المجمع الحكومي في سيول، اليوم الثلاثاء.ومن المقرر أن يبدأ الممرضون والعاملون الطبيون في 61 مستشفى في جميع أنحاء كوريا الجنوبية إضرابا عاما بعد غد الخميس.وأعرب هان عن خيبة أمله من تصويت اتحاد العاملين الصحيين والطبيين الكوريين لصالح الإضراب العام، مع الأخذ في الاعتبار عودة ظهور فيروس كورونا والأزمة الطبية المطولة في البلاد، حيث ترك الأطباء المتدربون وظائفهم في فبراير ولم يعودوا إلى العمل بعد. وقال هان إن الحكومة تعمل على ضمان إقرار قانون التمريض بسرعة في البرلمان، وهو قانون ينص على أدوار وواجبات الممرضين المرخصين.وأضاف أن القانون سيتضمن أيضا تدابير محددة لتحسين ظروف العمل للممرضين والعاملين الطبيين الآخرين.وحث رئيس الوزراء الممرضين والعاملين الآخرين في المجال الطبي على إلغاء الإضراب، قائلا إن الوقت قد حان لتوحيد الجهود لتحقيق الإصلاحات الطبية.