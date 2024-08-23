مجلس الوزراء الكوري يوافق على ميزانية العام القادم بقيمة 677.4 تريليون وون

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وافق مجلس الوزراء الكوري على ميزانية العام القادم 2025، بقيمة 677.4 تريليون وون، أي حوالي 509 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.2% مقارنة بميزانية هذا العام.وقد وافقت الحكومة على الميزانية في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وسوف تقدمها إلى البرلمان في أوائل شهر سبتمبر القادم. وبينما زادت الميزانية بشكل حاد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، عندما كان معدل النمو 2.8%، ظل الرقم أقل من 4% للعام الثاني على التوالي.وقد خصصت الحكومة الكورية 249 تريليون وون لبرامج الصحة والرفاهية والتوظيف، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.8% مقارنة بهذا العام.كما تم تخصيص 98.5 تريليون وون أخرى للتعليم، أي أكثر بنسبة 3.5% مقارنة بهذا العام.وزادت ميزانية البحث والتطوير، التي شهدت تخفيضات كبيرة هذا العام، بنسبة 11.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 29.7 تريليون وون.ومن المقرر الانتهاء من الميزانية في ديسمبر القادم بعد مداولات وتعديلات في اللجان البرلمانية.