180 مواطنا كوريا يدخلون إسرائيل لحضور حدث ديني

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دخل حوالي 180 مواطنا كوريا جنوبيا إسرائيل أول من أمس الأحد لحضور حدث ديني، رغم تصاعد التوتر الناتج عن المواجهة المباشرة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.وبذلك زاد عدد الكوريين الموجودين حاليا في إسرائيل إلى 680.وكانت الحكومة الكورية قد أوصت بقوة الكوريين المقيمين هناك بالمغادرة بسرعة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إنه لم يحدث أي ضرر للكوريين هناك حتى الآن، وأن السفارة الكورية تعمل على إيجاد تدابير الأمان الضرورية من أجل حمايتهم.الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي شن ضربة استباقية على بعض مرافق "حزب الله" يوم الأحد، ورد الحزب بهجوم انتقامي، مما زاد من تصاعد التوتر في المنطقة.ويبلغ عدد الكوريين المقيمين في لبنان حاليا 90، وفي إيران 100.