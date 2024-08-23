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السياسية

سرب الإنقاذ التابع للقوات البحرية الكورية يجري تدريبات شاملة

Write: 2024-08-27 14:37:53Update: 2024-08-27 15:57:11

سرب الإنقاذ التابع للقوات البحرية الكورية يجري تدريبات شاملة

Photo : YONHAP News

بدأ  سرب  الإنقاذ التابع  للقوات  البحرية الكورية  الجنوبية  اليوم  إجراء  تدريبات شاملة  على  الإنقاذ في  إطار  مناورات "أولتشي"  العسكرية  المشتركة بين  كوريا  الجنوبية والولايات  المتحدة  الأمريكية. 
وتستمر  هذه  التدريبات حتى  يوم  بعد  غد  الخميس في  المنطقة  البحرية أمام  جزيرة  "كو جيه"  في  مقاطعة جنوب  كيونغ  سانغ،  ويشارك  فيها  حوالي  250  جنديا،  مع  السفينة  "تشونغ هيه  جين"  لإنقاذ الغواصات،  والسفينة  "تونغ يونغ"  لإنقاذ  السفن  البحرية،  ومروحيات تابعة  للقوات  الجوية من  طراز  "يو إتش  60"،  وغواصون لأعماق  البحار  من  سرب  الإنقاذ البحري.
وأوضحت  القوات  البحرية أن  هذه  التدريبات تستهدف  تعزيز  العمل  الجماعي  وقابلية التشغيل  البيني  لأداء  مهام  الإنقاذ المشتركة  بين  القوات البحرية  والقوات  الجوية في  حالة  حدوث  أزمة  وطنية، بما  في  ذلك  اندلاع  حرب  واسعة  النطاق، والاستعداد  الكامل  لعمليات الإنقاذ  من  خلال  إتقان  إجراءات حرب  الإنقاذ.
وقال  قائد  سرب  الإنقاذ  البحري العقيد  "هوانغ  بيونغ  إيك"،  الذي  يدير  هذه  التدريبات،  إنه  سيتم  التحقق من  قدرات  الإنقاذ لسرب  الإنقاذ  البحري من  خلال  تدريبات عملية  شاملة  بافتراض وقوع  إصابات  في  البحر،  وتلقي  استغاثة  من  غواصات،  وسيناريوهات جنوح  سفن.
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