الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

كوريا تضخ 30 تريليون وون لتطوير 12 تقنية استراتيجية رئيسية خلال 5 أعوام

Write: 2024-08-27 14:38:17Update: 2024-08-27 15:57:34

كوريا تضخ 30 تريليون وون لتطوير 12 تقنية استراتيجية رئيسية خلال 5 أعوام

Photo : YONHAP News

أعلنت  الحكومة  الكورية الجنوبية  عن  خطة  للتطوير  العلمي والتكنولوجي  تهدف  إلى  تأمين  محركات نمو  مستقبلية  وقدرات الأمن  التكنولوجي،  وذلك  بالتوازي  مع  المنافسة  الشرسة في  السيطرة  التكنولوجية على  مستوى  العالم. 
جاء  ذلك  في  اجتماع  استشاري عقدته  وزارة  العلوم وتكنولوجيا  المعلومات  الكورية أمس،  حيث  أعلنت  عن  الخطة  الأساسية  الأولى لتنمية  التقنيات  الاستراتيجية الوطنية.
ووفقا  للخطة،  سيتم  ضخ  30  تريليون  وون  خلال  5  أعوام  في  12  تقنية  استراتيجية  وطنية  رئيسية،  بما  في  ذلك  أشباه  الموصلات وشاشات  العرض  والبطاريات الثانوية  والتنقل  والذكاء الاصطناعي،  كما  سيتم  دعم  البحث  والتطوير  لشركات المغامرة  الصغيرة  والمتوسطة، وتوسيع  الاستثمارات  بشكل  كبير  في  المجالات  الثلاثة الرئيسية،  وهي:  أشباه  موصلات  الذكاء الاصطناعي،  والتكنولوجيا  الحيوية المتقدمة،  والتكنولوجيا  الكمومية.
وتشمل  الخطة  استثمار مبلغ  تراكمي  قدره  3  تريليونات وون  حتى  عام  2033  في  10  مشروعات رائدة  في  مجال  التقنيات  الاستراتيجية الوطنية،  منها  تطوير  مركبة  للهبوط على  سطح  القمر، والسحابة  الكورية  باستخدام أشباه  الموصلات  للذكاء الاصطناعي.
وتهدف  الحكومة  الكورية من  خلال  هذه  الخطة  إلى  توسيع  عدد  التقنيات  الرائدة عالميا  من  3  حاليا  إلى  6،  من  بين  12  مجالا  تكنولوجيا استراتيجيا  وطنيا  رئيسيا، وإنشاء  15  شركة  جديدة  على  مستوى  "يونيكورن"،  اعتمادا على  التقنيات  الاستراتيجية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;