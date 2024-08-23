كوريا تضخ 30 تريليون وون لتطوير 12 تقنية استراتيجية رئيسية خلال 5 أعوام

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن خطة للتطوير العلمي والتكنولوجي تهدف إلى تأمين محركات نمو مستقبلية وقدرات الأمن التكنولوجي، وذلك بالتوازي مع المنافسة الشرسة في السيطرة التكنولوجية على مستوى العالم.جاء ذلك في اجتماع استشاري عقدته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكورية أمس، حيث أعلنت عن الخطة الأساسية الأولى لتنمية التقنيات الاستراتيجية الوطنية.ووفقا للخطة، سيتم ضخ 30 تريليون وون خلال 5 أعوام في 12 تقنية استراتيجية وطنية رئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات الثانوية والتنقل والذكاء الاصطناعي، كما سيتم دعم البحث والتطوير لشركات المغامرة الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الاستثمارات بشكل كبير في المجالات الثلاثة الرئيسية، وهي: أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة، والتكنولوجيا الكمومية.وتشمل الخطة استثمار مبلغ تراكمي قدره 3 تريليونات وون حتى عام 2033 في 10 مشروعات رائدة في مجال التقنيات الاستراتيجية الوطنية، منها تطوير مركبة للهبوط على سطح القمر، والسحابة الكورية باستخدام أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي.وتهدف الحكومة الكورية من خلال هذه الخطة إلى توسيع عدد التقنيات الرائدة عالميا من 3 حاليا إلى 6، من بين 12 مجالا تكنولوجيا استراتيجيا وطنيا رئيسيا، وإنشاء 15 شركة جديدة على مستوى "يونيكورن"، اعتمادا على التقنيات الاستراتيجية.