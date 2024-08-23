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الرياضة

افتتاح بارالمبياد باريس غدا الأربعاء

Write: 2024-08-27 14:38:42Update: 2024-08-27 15:58:02

افتتاح بارالمبياد باريس غدا الأربعاء

Photo : YONHAP News

ستفتتح  دورة  باريس  البارالمبية  لعام  2024،  غدا  الأربعاء  الـ28  من  أغسطس، وسوف  تستمر  لمدة  12  يوما،  ويشارك  فيها  حوالي  4  آلاف  لاعب  من  182  دولة  من  الدول  الأعضاء في  اللجنة  البارالمبية الدولية  البالغ  عددها  183  دولة،  حيث  يتنافسون على  549  ميدالية ذهبية  في  22  رياضة  حتى  يوم  الـ8  من  سبتمبر القادم. 
ومن  المقرر  أن  يقام  حفل  افتتاح  البارالمبياد في  شارع  "شانزليزيه"،  الذي  يربط  بين  قوس  النصر  وساحة  "كونكورد"،  خلافا  لحفل  افتتاح أولمبياد  باريس  الذي  أقيم  في  نهر  "سين"  في  العاصمة  الفرنسية.
وقد  أرسلت  كوريا  الجنوبية  وفدا  مكونا  من  177  عضوا،  بمن  فيهم  83  لاعبا  في  17  رياضة.
وتم  تعيين  لاعب  تنس  الطاولة "كيم  يونغ  كون" ولاعبة  ركوب  الدراجات "لي  دو  يون" كقائدين  للرجال  والسيدات، بينما  سيكون  لاعب  التجديف  "تشيه يونغ  بوم"  حامل  العلم  في  حفلي  الافتتاح والختام.
ووضع  المنتخب  الكوري هدفا  يتمثل  في  الفوز  بأكثر  من  5  ميداليات  ذهبية  واحتلال  مركز  من  المراكز العشرين  الأولى  في  هذه  الدورة.
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