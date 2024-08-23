افتتاح بارالمبياد باريس غدا الأربعاء

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ستفتتح دورة باريس البارالمبية لعام 2024، غدا الأربعاء الـ28 من أغسطس، وسوف تستمر لمدة 12 يوما، ويشارك فيها حوالي 4 آلاف لاعب من 182 دولة من الدول الأعضاء في اللجنة البارالمبية الدولية البالغ عددها 183 دولة، حيث يتنافسون على 549 ميدالية ذهبية في 22 رياضة حتى يوم الـ8 من سبتمبر القادم.ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البارالمبياد في شارع "شانزليزيه"، الذي يربط بين قوس النصر وساحة "كونكورد"، خلافا لحفل افتتاح أولمبياد باريس الذي أقيم في نهر "سين" في العاصمة الفرنسية.وقد أرسلت كوريا الجنوبية وفدا مكونا من 177 عضوا، بمن فيهم 83 لاعبا في 17 رياضة.وتم تعيين لاعب تنس الطاولة "كيم يونغ كون" ولاعبة ركوب الدراجات "لي دو يون" كقائدين للرجال والسيدات، بينما سيكون لاعب التجديف "تشيه يونغ بوم" حامل العلم في حفلي الافتتاح والختام.ووضع المنتخب الكوري هدفا يتمثل في الفوز بأكثر من 5 ميداليات ذهبية واحتلال مركز من المراكز العشرين الأولى في هذه الدورة.