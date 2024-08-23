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السياسية

الرئيس يون يؤكد على ضرورة تحسين كفاءة إنفاق الميزانيات الوطنية

Write: 2024-08-27 14:39:07Update: 2024-08-27 15:58:26

الرئيس يون يؤكد على ضرورة تحسين كفاءة إنفاق الميزانيات الوطنية

Photo : KBS News

أكد  الرئيس  الكوري "يون  صوك  يول" على  أهمية  تحسين  الكفاءة  في  إنفاق  الميزانيات الوطنية. 
جاء  ذلك  خلال  اجتماع  مجلس  الوزراء  اليوم  في  المكتب الرئاسي،  حيث  قال  الرئيس  إن  الديون  الوطنية قد  زادت  بأكثر  من  400  تريليون  وون  خلال  فترة  الحكومة  السابقة التي  استمرت  5  أعوام،  موضحا  أن  حكومته الحالية  تواجه  صعوبات في  العمل  بسبب  هذا  العبء  المالي،  موضحا  أن  حكومته أخذت  هذا  الوضع  في  الحسبان، حيث  تمت  إعادة  هيكلة  الإنفاق بمقدار  24  تريليون وون،  مع  تركيز  الميزانية  على  الأعمال  الضرورية.
وأشار  الرئيس  إلى  أن  الدعم  المالي  في  مجال  الرعاية الصحية  قد  زاد  بدرجة  كبيرة، من  800  مليار  وون  هذا  العام،  إلى  2  تريليون وون  في  العام  القادم.
وأوضح  الرئيس  أن  السبب  في  ذلك  يرجع  إلى  ضرورة  إنعاش  قطاع  الرعاية  الطبية. 
ومن  المتوقع  أن  يتم  ضخ  هذه  الميزانية في  5  مجالات طبية  رئيسية،  بما  في  ذلك  زيادة  عدد  العاملين  في  المجال  الطبي، وإنشاء  شبكة  أمان  ضد  الحوادث الطبية.
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