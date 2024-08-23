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السياسية

وزير الخارجية الكوري يتلقي برئيس تحالف ابتكارات التأهب الوبائي

Write: 2024-08-27 14:39:34Update: 2024-08-27 15:58:48

وزير الخارجية الكوري يتلقي برئيس تحالف ابتكارات التأهب الوبائي

Photo : YONHAP News

التقى  وزير  الخارجية الكوري  الجنوبي  "جو تيه  يول"  أمس  بـ"ريتشارد  هاتشيت" الرئيس  التنفيذي  لتحالف ابتكارات  التأهب  الوبائي، الذي  يزور  كوريا  حاليا،  حيث  ناقش  معه  سبل  تعزيز  التعاون  بين  الجانبين  بما  في  ذلك  زيادة  الاستثمارات في  شركات  الأدوية الحيوية  الكورية.  وقال  الوزير  "جو"  إن  الحكومة  الكورية قررت  ضخ  زيادة  كبيرة  في  ميزانية  المساعدات الإنمائية  الرسمية  هذا  العام،  حيث  قدمت  18  مليون  دولار  إلى  التحالف ضمن  جهودها  للمساهمة في  تعزيز  النظام الصحي  الدولي. 
ومن  جانبه،  أعرب  ""هاتشيت"  عن  تقديره  للمساهمة الكورية  ووصفها  بأنها  مهمة  جدا  خاصة  في  ظل  شعور  الكثير  من  الدول  بأعباء بسبب  مساهماتها  في  منظمة  الصحة  العالمية  خلال  فترة  الحرب  في  أوكرانيا. وقال  أيضا  إن  التحالف  الدولي يحافظ  على  علاقة  متبادلة  المنفعة مع  كوريا  من  خلال  استثمار أكثر  من  410  ملايين  دولار  في  الشركات والمؤسسات  الكورية  لدعم  تطوير  اللقاحات.
وكانت  الحكومة  الكورية قد  ساهمت  بمبلغ  33  مليون  دولار  في  التحالف  الدولي في  الفترة  من  عام  2020  إلى  عام  2023،  وتشارك حاليا  في  لجنة  المستثمرين. 
وسوف  يعقد  التحالف اجتماعا  لمجلس  إدارته لأول  مرة  في  كوريا  يومي  الخميس  والجمعة.
يذكر  أن  تحالف  ابتكارات  الأمراض المعدنية  منظمة  متخصصة في  الصحة  العامة، وقد  انطلق  في  عام  2017  لتوفير  الموارد المالية  لتطوير  اللقاحات ضد  الأمراض  المعدية الجديدة،  وانضمت  إليه  كوريا  الجنوبية في  عام  2020.
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