وزير الخارجية الكوري يتلقي برئيس تحالف ابتكارات التأهب الوبائي

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التقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" أمس بـ"ريتشارد هاتشيت" الرئيس التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، الذي يزور كوريا حاليا، حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما في ذلك زيادة الاستثمارات في شركات الأدوية الحيوية الكورية. وقال الوزير "جو" إن الحكومة الكورية قررت ضخ زيادة كبيرة في ميزانية المساعدات الإنمائية الرسمية هذا العام، حيث قدمت 18 مليون دولار إلى التحالف ضمن جهودها للمساهمة في تعزيز النظام الصحي الدولي.ومن جانبه، أعرب ""هاتشيت" عن تقديره للمساهمة الكورية ووصفها بأنها مهمة جدا خاصة في ظل شعور الكثير من الدول بأعباء بسبب مساهماتها في منظمة الصحة العالمية خلال فترة الحرب في أوكرانيا. وقال أيضا إن التحالف الدولي يحافظ على علاقة متبادلة المنفعة مع كوريا من خلال استثمار أكثر من 410 ملايين دولار في الشركات والمؤسسات الكورية لدعم تطوير اللقاحات.وكانت الحكومة الكورية قد ساهمت بمبلغ 33 مليون دولار في التحالف الدولي في الفترة من عام 2020 إلى عام 2023، وتشارك حاليا في لجنة المستثمرين.وسوف يعقد التحالف اجتماعا لمجلس إدارته لأول مرة في كوريا يومي الخميس والجمعة.يذكر أن تحالف ابتكارات الأمراض المعدنية منظمة متخصصة في الصحة العامة، وقد انطلق في عام 2017 لتوفير الموارد المالية لتطوير اللقاحات ضد الأمراض المعدية الجديدة، وانضمت إليه كوريا الجنوبية في عام 2020.