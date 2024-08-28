استمرار الانخفاض في عدد السكان في كوريا للعام الرابع على التوالي

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أظهرت بيانات أخيرة حول اتجاهات السكان في كوريا الجنوبية أن عدد السكان قد انخفض للعام الرابع على التوالي، في حين ارتفع متوسط أعمارهم.وأصدرت وزارة الداخلية والأمن تقريرها الإحصائي السنوي أمس الثلاثاء، والذي أظهر أن عدد السكان المسجلين قد بلغ 51 مليونا و325 ألفا و329 نسمة حتى نهاية العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.22% مقارنة بالعام الأسبق.ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض عدد السكان، فقد زاد عدد الأسر بسبب ارتفاع عدد الأسر المكونة من فرد واحد، حيث بلغت نسبة الأسر في الستينيات والسبعينيات من العمر 38.1% من الإجمالي.وارتفع متوسط العمر بمقدار 0.6 سنة إلى 44.8 سنة مقارنة بالمسح السابق، مما يعكس مجتمع الشيخوخة المتنامي في كوريا. وبلغ متوسط عمر جميع الرجال 43.7 سنة، في حين بلغ متوسط عمر جميع النساء 45.9 سنة.