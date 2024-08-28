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السياسية

اجتماع للجنة مراجعة التحقيقات في قضية حقيبة السيدة الأولى الأسبوع القادم

Write: 2024-08-28 10:55:05

اجتماع للجنة مراجعة التحقيقات في قضية حقيبة السيدة الأولى الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

ستعقد لجنة مراجعة التحقيقات في قضية الحقيبة الفاخرة للسيدة الأولى في كوريا الجنوبية، اجتماعا الأسبوع القادم.

وسوف تبحث اللجنة خلال الاجتماع ما إذا كانت ستسعى إلى توجيه اتهامات للسيدة الأولى "كيم كون هي" لقبولها حقيبة فاخرة من قس أمريكي كوري في عام 2022.

ووفقا لمصادر قانونية أمس الثلاثاء، ستعقد لجنة مراجعة التحقيقات التابعة لمكتب المدعي العام الأعلى اجتماعا يوم 6 سبتمبر للتداول بشأن ما إذا كانت ستتهم السيدة الأولى بانتهاك قانون مكافحة الفساد والقوانين الأخرى.

وتعد لجنة مراجعة التحقيقات هيئة خارجية تتكون من خبراء خاصين، وقد تم تشكيلها لتعزيز الثقة العامة في إجراءات ونتائج تحقيقات النيابة العامة، وتتداول بشأن ما إذا كانت ستوجه اتهامات إلى القضايا التي نالت اهتماما عاما بشكل خاص.

وفي حين أن القرار الذي تتخذه لجنة مراجعة التحقيقات له تأثيرات استشارية وغالبا ما يتم احترامه، إلا أنه ليس إلزاميا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار في يوم الاجتماع، كما أنه من المتوقع أن يتخذ المدعي العام "لي أون صوك" قرارا نهائيا بشأن اتجاه القضية قبل انتهاء ولايته يوم 15 سبتمبر.
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