اعتقال 15 من الهاربين الكوريين الشماليين في الصين

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تحاول حكومة كوريا الجنوبية التحقق من مزاعم حول اعتقال مجموعة من 15 من الهاربين الكوريين الشماليين في الصين في أثناء توجههم إلى كوريا الجنوبية.وقال "جانغ سي يول" رئيس "جبهة تحرير الشعب الكوري الشمالي"، وهي مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين يقع مقرها في سيول، في تصريحات للكي بي إس أمس الثلاثاء، إن السلطات الصينية ألقت القبض على الهاربين في "كون مينغ" بمقاطعة "يون نان"، في جنوب الصين يوم الأربعاء الماضي.ووفقا لجانغ، غادرت المجموعة، التي تتكون من 13 امرأة واثنين من المراهقين، مقاطعة "جيلين" في فريقين في حوالي يوم 10 أغسطس.وباعتبارها بوابة إلى جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، تعد "كون مينغ" نقطة رئيسية يمر عبرها الهاربون الكوريون الشماليون في الصين للوصول إلى كوريا الجنوبية.وقال مسؤول في وزارة التوحيد للصحفيين إن الحكومة تحاول التحقق من هذه المزاعم، وأضاف أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعادة الهاربين الكوريين الشماليين المقيمين في الخارج قسرا إلى كوريا الشمالية ضد إرادتهم.