زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق نظام قاذفة صواريخ

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قالت كوريا الشمالية إنها أجرت بنجاح مرة أخرى اختبارا على نظامها الجديد لإطلاق الصواريخ عيار 240 ملليمترا، المصمم لاستهداف منطقة العاصمة الكورية الجنوبية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن "كيم جونغ أون" قد أشرف أمس على اختبار نظام إطلاق الصواريخ الجديد الذي تم إنتاجه في مؤسسة الدفاع الوطني.وادعى التقرير أن النظام أثبت "تفوقه في الحركة وتركيز الضربات"، خلال الاختبار.وأضاف التقرير أن كيم أعلن عن خطة مهمة بشأن مشروع إنتاج أسلحة المدفعية وتزويد الوحدات بمعدات بديلة، دون الخوض في تفاصيل أخرى.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في شهر فبراير الماضي أن أكاديمية علوم الدفاع الوطني طورت نظاما جديدا لقاذفات الصواريخ المتعددة عيار 240 ملليمترا.في أواخر أبريل، أجرت كوريا الشمالية اختبارا على إطلاق قذائف من قاذفة صواريخ متعددة عيار 240 ملليمترا.