التشيك ترفض اعتراض ويستينغ هاوس بشأن فوز كوريا بمشروع الطاقة النووية

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قالت شركة المرافق الكهربائية التشيكية إن مقدمي العطاءات الذين لم يتم اختيارهم لمشروعها لبناء مفاعلات نووية في جمهورية التشيك لا يمكنهم الاعتراض على عملية اختيار مقدم العطاء المفضل.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء التشيكية عن المتحدث باسم شركة المرافق الكهربائية التشيكية هذه التصريحات، التي قال قيها إن عطاء بناء محطة الطاقة النووية لديه قاعدة للاستثناء، لا يمكن بموجبها لمقدمي العطاءات الذين لم يتم اختيارهم الاعتراض على عملية اختيار مقدم العطاء المفضل.ويأتي هذا البيان بعد أن تقدمت شركة ويستينغ هاوس إلكتريك التي يقع مقرها في الولايات المتحدة باستئناف للاحتجاج على اختيار شركة المرافق الكهربائية التشيكية لشركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية كمقدم عطاء مفضل لمشروع بناء المفاعلات النووية.ومع ذلك، قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن شركة المرافق الكهربائية التشيكية تلقت اعتراضات من مقدمي العطاءات على مدار الأسابيع الماضية، وأعربت عن استعدادها للتعاون مع التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الاحتكار التشيكي.وقد أكد المكتب أنه تلقى اعتراضات من كل من شركة ويستينغ هاوس وكذلك شركة الكهرباء الفرنسية.