مبعوث تشيكي خاص يزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم

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سيزور مبعوث تشيكي خاص كوريا الجنوبية الأسبوع القادم لمتابعة خطط التعاون النووي بين البلدين. جاء ذلك بعد أن اختارت جمهورية التشيك في شهر يوليو الماضي "شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية" كمقدم عطاء مفضل من أجل تنفيذ مشروع بناء محطة للطاقة النووية.ووفقا لمصادر متعددة في الحكومة الكورية اليوم الأربعاء، سيرسل رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا" مبعوثا خاصا لزيارة كوريا الجنوبية خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة من الأسبوع القادم، ويجري حاليا التنسيق لترتيب اجتماعات بينه وبين مع كبار المسؤولين الكوريين.ويقول المراقبون إن جمهورية التشيك تأمل في مناقشة اقتراح تعاون صناعي شامل مع كوريا الجنوبية خلال زيارة المبعوث.وقد نقلت الحكومة التشيكية رغبتها إلى سيول في أن يزور المبعوث الخاص معهد كوريا المتقدم للتكنولوجيا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الصناعات والجامعات والمعاهد في كلا البلدين.يذكر أن هذا المعهد تابع لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، وهو مكلف برعاية الخبراء في مجال التكنولوجيا الصناعية، وإنشاء البنية التحتية للأبحاث، وتنفيذ مشروعات التعاون التكنولوجي الصناعي الدولي.