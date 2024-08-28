الحكومة الكورية تفرج عن احتياطياتها من المواد الغذائية عالية الطلب قبل عيد تشوسوك

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تخطط الحكومة الكورية للإفراج عن احتياطياتها من المواد الغذائية عالية الطلب قبل عطلة عيد الحصاد، تشوسوك، لإتاحة حوالي 170 ألف طن من المواد الغذائية بإجمالي خصومات تصل إلى 70 مليار وون.وأعلنت الحكومة عن هذه الخطة اليوم الأربعاء خلال اجتماع للوزراء المعنيين بالاقتصاد، موضحة أنها ستساعد الأشخاص الذين يعانون اقتصاديا مع كبح التضخم قبل العطلة.وتغطي هذه الخطة 20 مادة غذائية، بما في ذلك حوالي 12 ألف طن من الكرنب والفجل، بزيادة 9.1% عن الكمية التي أطلقتها الحكومة في عيد الحصاد خلال العام الماضي.وسوف تمدد الحكومة أيضا نظام حصص التعريفة الجمركية على عشرة أنواع من الفواكه المستوردة حتى نهاية هذا العام لتخفيض التعريفات واستقرار الأسعار.وبموجب النظام، الذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية سبتمبر، يتم استيراد المنتجات بشروط رسوم مواتية ضمن حجم محدد.وسوف تسمح الأسعار المخفضة للمستهلكين بتوفير ما يصل إلى 50% على المنتجات الزراعية و60% على منتجات الأسماك.وتخطط الحكومة أيضا لتقديم قروض وغيرها من أشكال الدعم المالي بقيمة قياسية تبلغ 43 تريليون وون للشركات الصغيرة والمتوسطة.