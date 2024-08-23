البنتاغون تأخذ تهديدات الطائرات الانتحارية الكورية الشمالية على محمل الجد

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تعليقا على كشف كوريا الشمالية عن طائرات انتحارية مسيرة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، أمس الثلاثاء، إنها اطلعت على التقارير ذات الصلة، وأنها تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ومن ثم ستواصل مراقبتها.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "باتريك رايدر" أن واشنطن اطلعت على بيان قيادة كوريا الشمالية حول ضرورة تكثيف تطوير الطائرات المسيرة، وأنها تراقب الوضع عن كثب مع شركائها في المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، لضمان بقاء الدفاع الجماعي قويا.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد نشرت تقريرا أول من أمس الاثنين قالت فيه إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أشرف يوم السبت على اختبار ميداني للطائرات المسيرة أجراه معهد أبحاث طائرات الدرون التابع لأكاديمية الدفاع الوطني في كوريا الشمالية، حيث أكد على ضرورة تطوير تقنيات تلك الطائرات.