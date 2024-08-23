27 % زيادة في ميزانية إدارة الفضاء الجوي الكورية للعام القادم

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قالت إدارة الفضاء الجوي الكورية إنها خصصت ميزانية للعام القادم تبلغ 964.9 مليار وون، بزيادة نسبتها 27% مقارنة بميزانية هذا العام.وأوضحت أنه سيتم إنفاق حصة كبيرة من ميزانية العام القادم في 5 مجالات، هي: توسيع القدرة على النقل الفضائي والابتكار في الجدوى الاقتصادية، وتطوير الأقمار الاصطناعية المتقدمة، وتطوير مركبة للهبوط على سطح القمر والمشاركة في المشروع الدولي لبناء تلسكوب لاسلكي عملاق، وتأمين أخذ زمام المبادرة في صناعة الطيران عالي التقنية، وإنشاء نظام بيئي بقيادة القطاع الخاص لصناعة الفضاء.وبموجب مشروع ميزانية العام القادم، سيتم تخصيص 310.6 مليار وون في مجال النقل الفضائي، بزيادة مقدارها 104.2 مليار وون مقارنة بهذا العام.وسوف يتم تخصيص مبلغ 212.3 مليار وون، بزيادة مقدارها 36.3 مليار وون مقارنة بهذا العام، في تطوير الأقمار الاصطناعية المتطورة، فيما سيتم تخصيص 54.3 مليار وون في الاستكشاف الفضائي، بزيادة مقدارها 45 مليار وون، و45 مليار وون أخرى في تطوير مركبة للهبوط على سطح القمر.