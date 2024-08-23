كوريا تشهد أول زيادة في عدد المواليد الجدد منذ 8 أعوام

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شهدت كوريا الجنوبية أول زيادة في عدد المواليد الجدد منذ 8 أعوام، خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد خلال الربع الثاني من هذا العام 56 ألفا و838، بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها كوريا زيادة ربع سنوية في عدد المواليد الجدد مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، منذ الربع الأخير من عام 2015.ويرجع السبب في زيادة عدد المواليد الجدد في الربع الثاني من هذا العام إلى زيادة عدد المواليد الجدد في شهريْ أبريل ومايو الماضيين.وقال التقرير إن معدل الخصوبة الكلي، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم امرأة واحدة خلال فترة حياتها كلها، قد بلغ 0.71 طفل خلال الربع الثاني من هذا العام.وأشار التقرير إلى عدد حالات الزواج في كوريا خلال الربع الثاني بلغ 55 ألفا و910 حالات زواج، بزيادة نسبتها 17.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن بدأ إعداد الإحصاءات ذات الصلة.أما عدد الوفيات فبلغ 84 ألفا و147 حالة وفاة في الربع الثاني، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبهذا يكون عدد سكان كوريا قد سجل انخفاضا بمقدار 27 ألفا و309.