انخفاض عدد السكان في كوريا للعام الرابع على التوالي

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تبين أن عدد السكان المسجلين في كوريا الجنوبية قد شهد انخفاضا في العام الماضي للعام الرابع على التوالي، فيما ارتفع متوسط عمر الكوريين إلى 44.8 عاما.ووفقا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الإدارة العامة والأمن أمس الثلاثاء، بلغ عدد السكان المسجلين في كوريا الجنوبية 51 مليونا و325 ألفا و329 نسمة حتى نهاية العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.22% مقارنة بالعام الأسبق.وقد سجل عدد السكان المسجلين انخفاضا لـ4 سنوات متتالية منذ عام 2020، بينما زاد متوسط عمر الكوريين بمقدار 0.6 عام ليصل إلى 44.8 عاما في العام الماضي، بسبب زيادة الشيخوخة.وأشار التقرير إلى أن عدد الأسر المسجلة في كوريا بلغ 23 مليونا و914 ألفا و851 أسرة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 0.88% مقارنة بالعام الأسبق.وبلغت حصة الأسر المكونة من فرد واحد من بين إجمالي عدد الأسر المسجلة 41.5%.