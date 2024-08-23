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الرياضة

افتتاح دورة باريس البارالمبية اليوم

Write: 2024-08-28 13:09:32Update: 2024-08-28 14:10:38

افتتاح دورة باريس البارالمبية اليوم

Photo : YONHAP News

تفتتح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ17 من دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تقام منافساتها خلال الفترة من اليوم الثامن والعشرين من أغسطس وحتى يوم الثامن من سبتمبر القادم.
ويشارك في هذا الحدث الرياضي أكثر من 4400 رياضي يمثلون 182 دولة، ويتنافسون في 22 رياضة تقام فعالياتها في 18 منشأة مختلفة.
وسينطلق حفل الافتتاح في الساعة الثامنة مساء بتوقيت وسط أوربا في المنطقة الواقعة بين شارع شانزليزيه وساحة كونكورد في باريس.
وتشارك كوريا الجنوبية في بارالمبياد باريس بـ83 لاعبا في 17 رياضة.
ويرفع العلم الكوري في طابور عرض الوفود المشاركة لاعب منتخب الزوارق "تشيه يونغ بوم".
ويهدف الوفد الكوري للفوز بالمرتبة العشرين من بين الدول المشاركة من خلال الحصول على أكثر من 5 ميداليات ذهبية في تنس الطاولة والرماية والبوتشيا.

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