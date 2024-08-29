احتجاز الرئيس التنفيذي لشركة أريسيل بتهمة انتهاك قانون الحوادث الخطيرة

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تم احتجاز "باك سون كوان" الرئيس التنفيذي لشركة "أريسيل" لصناعة بطاريات الليثيوم، أمس الأربعاء بتهم تتعلق بالحريق المميت الذي أودى بحياة 23 شخصا وإصابة 8 آخرين في 24 يونيو.وأصدرت محكمة "سو وان" الإقليمية أمس الأربعاء مذكرة اعتقال احترازية بحق "بارك"، بتهمة انتهاك قانون عقوبات الحوادث الخطيرة وقوانين أخرى، مشيرة إلى خطورة التهم الموجهة إليه.وبذلك أصبح "بارك" أول رئيس تنفيذي يتم احتجازه قبل المحاكمة الأولى بموجب قانون عقوبات الحوادث الخطيرة، والذي بدأ تطبيقه في عام 2022 ويفرض عقوبة شديدة على مديري الشركات في الحوادث الصناعية المميتة.كما تم احتجاز ابن "بارك"، "جونغ أون"، المدير العام للشركة، بتهمة انتهاك قانون السلامة والصحة المهنية والتسبب في الوفاة أو الإصابة عن طريق الإهمال المهني.ولكن رفضت المحكمة إصدار أمر اعتقال لمسؤولَيْن آخرَيْن، قائلة إن المشتبه بهما ليس من المرجح أن يفروا أو يتلفوا الأدلة.