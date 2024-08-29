توصل العمال والإدارة في معظم المستشفيات إلى اتفاق قبل الإضراب

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توصل العمال والإدارات إلى اتفاق في 59 مستشفى من أصل 62 مستشفى تابعة للنقابة الكورية للعاملين في القطاع الصحي والطبي، وذلك قبل الإضراب العام المزمع تنفيذه اليوم الخميس.وقالت اللجنة الوطنية لعلاقات العمل اليوم إنه بعد 3 أيام من الوساطة، وافق 59 مستشفى، أي بنسبة 95.1% من المستشفيات الـ62، على خطط الوساطة للأجور والاتفاقيات الجماعية المقترحة.وبناء على ذلك، قرر العاملون في المجال الصحي والطبي في تلك المستشفيات عدم المضي قدما في خططهم للإضراب عن العمل في الساعة السابعة من صباح اليوم.وقد أقر البرلمان أمس الأربعاء تعديلات على قانون التمريض تجعل لدَوْر الممرضين المساعدين للأطباء صفة قانونية.ومن ناحية أخرى، لم يتوصل العمال والإدارات في 3 مستشفيات إلى اتفاق بعد، بينما تم تعليق الوساطة في مستشفى "تشوسون" الجامعي ومستشفى آخر.وكان من المقرر أن يقوم الممرضون وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى "تشوسون" الجامعي بالإضراب كما هو مخطط له، بعد أن فشلوا في تضييق خلافاتهم مع الإدارة.