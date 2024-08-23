البرلمان الكوري يصدق على 28 مشروع قانون

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أقر البرلمان الكوري 28 مشروع قانون أمس الأربعاء، بما في ذلك مشروع قانون يمنح دَوْر الممرضين المساعدين للأطباء الصفة القانونية.وقد شهد أمس الأربعاء المرة الأولى التي تحظى فيها التشريعات الرامية إلى تحسين معيشة المواطنين بدعم الحزبين، منذ افتتاح الدورة البرلمانية الثانية والعشرين في أواخر مايو.كما قام البرلمان بسن قانون لمساعدة ضحايا الاحتيال في الإيجارات، بموجب نظام "جون سيه"، الذي يدفع فيه المستأجرون مبلغا مقطوعا يمكن أن يتجاوز في بعض الحالات 70% من القيمة السوقية للمنزل مقابل السكن فيه لمدة طويلة.وسيُسمح للضحايا الآن بالإقامة لمدة تصل إلى 20 عاما في مساكن الإيجار العامة التي توفرها المؤسسة الكورية للأراضي والإسكان.كما تمت مراجعة القانون المدني لمنع الآباء والأمهات الذين أهملوا مسؤوليات رعاية أطفالهم من وراثة أبنائهم.وخلال جلسة الأربعاء، لم يتعامل الحزبان الحاكم والمعارض مع 6 مشروعات قوانين كان الرئيس "يون صوك يول" قد استخدم حق النقض، فيتو، ضدها في السابق.وبدلا من ذلك، سيتم طرح مشروعات القوانين الأربعة الخاصة بوسائل الإعلام ومشروع قانون "المظروف الأصفر" المؤيد للعمال ومشروع قانون المساعدات النقدية لإعادة التصويت عليها يوم 26 سبتمبر القادم.