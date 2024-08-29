جزيرة جيجو تسجل أطول سلسلة من الليالي الاستوائية

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شهدت جزيرة "جيجو" الليلة الاستوائية الخامسة والأربعين على التوالي، وهي أطول سلسلة من الليالي الاستوائية منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة في عام 1923.ووفقا للمكتب الإقليمي لهيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الخميس، سجلت درجة الحرارة الصغرى في الليلة السابقة 26.9 درجة مئوية في الجزء الشمالي من الجزيرة، و28.1 درجة في مدينة "صوغ وي بو" الواقعة على ساحلها الجنوبي.ويتم اعتبار الليلة استوائية عندما تظل درجات الحرارة أعلى من 25 درجة مئوية بين الساعة 6 مساء و9 صباحا.وقد تم بالفعل إصدار تحذير من الموجة الحارة في جيجو، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة هناك إلى 31 درجة مئوية اليوم الخميس.