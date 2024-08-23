دوري البيسبول الكوري للمحترفين يجذب 9 ملايين متفرج هذا الموسم

Photo : YONHAP News

سجل دوري البيسبول للمحترفين في كوريا الجنوبية رقما قياسيا من حيث الحضور الجماهيري أمس الأربعاء، حيث جذب أكثر من 9 ملايين متفرج إلى الملاعب في جميع أنحاء البلاد حتى الآن هذا الموسم.ووفقا لمنظمة البيسبول الكورية، بلغ الحضور الجماهيري التراكمي لموسم هذا العام 9 ملايين و904 متفرج حتى يوم أمس الأربعاء، مع بيع ما يقرب من 70 ألف تذكرة لخمس مباريات أمس.وكان عدد الجماهير قد بلغ يوم 18 أغسطس الجاري 8 ملايين و475 ألفا و664 متفرجا، وإذا استمرت هذه الوتيرة، فقد يتجاوز إجمالي عدد الجماهير في موسم هذا العام 10 ملايين متفرج لأول مرة في تاريخ دوري البيسبول الكوري.ومن بين 610 مباريات أقيمت حتى الآن في هذا الموسم، تم بيع تذاكر 169 مباراة بالكامل، مما يشكل 27.7% من الإجمالي.