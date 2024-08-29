انطلاق دورة باريس للألعاب البارالمبية الصيفية لعام 2024

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انطلقت دورة باريس للألعاب البارالمبية الصيفية لعام 2024، أمس الأربعاء، وتستمر لمدة 12 يوما.وبدأت الدورة بحفل افتتاحي سارت فيه مواكب الرياضيين على طول شارع "شانزليزيه" الشهير وساحة "كونكورد"، في العاصمة الفرنسية.ويتنافس خلال هذه الدورة أكثر من 4 آلاف لاعب من 182 دولة، من بين إجمالي 183 دولة عضوا في اللجنة البارالمبية الدولية، على 549 ميدالية ذهبية في 22 حدثا رياضيا.ويضم وفد كوريا الجنوبية 83 رياضيا سيتنافسون في 17 لعبة، بما في ذلك كرة الهدف وتنس الريشة والسباحة والجودو والتيكوندو والمبارزة على الكراسي المتحركة.وقالت اللجنة البارالمبية الكورية في وقت سابق إن هدف الفريق الكوري هو الفوز بخمس ميداليات ذهبية، واحتلال المركز 20 في الترتيب العام للميداليات.