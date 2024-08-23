كوريا الشمالية تسجل ثم تحذف فورا 13 غواصة من قوائم المنظمة البحرية الدولية

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اتضح أن كوريا الشمالية سجلت 13 غواصة في المنظمة البحرية الدولية لأول مرة، ثم قامت بحذف ذلك التسجيل فورا.ووفقا لبيانات نظام معلومات الشحن العالمي المتكامل التابع للمنظمة الدولية، فإن الغواصات الكورية الشمالية الـ13 المسجلة سابقا في النظام، قد تم حذفها جميعا صباح اليوم الخميس.وكان راديو صوت أمريكا قد بث تقريرا أمس قال فيه إنه تم تسجيل 13 غواصة كورية شمالية في المنظمة البحرية الدولية، وأن هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها كوريا الشمالية غواصاتها في المنظمة.وفيما يتعلق بحذف التسجيل بعد مرور يوم واحد فقط، أشار التقرير إلى أن عملية تسجيل السفن والغواصات تأتي بناء على قرارات حكومات الدول الأعضاء في المنظمة، وهو ما يعني أن عملية الحذف تمت بواسطة السلطات الكورية الشمالية.وقال "نيل واتش" العضو السابق في فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على كوريا الشمالية، التابعة لمجلس الأمن الدولي، إنه قد يكون مسؤول كوري شمالي قد سجل الغواصات لكنه حذفها بعد ذلك بعد التأكد من أن ذلك كان خطأ.