تشديد عقوبات التزييف العميق في كوريا إلى السجن 7 سنوات

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قررت الحكومة وحزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية تطويل أقصى حد من عقوبة السجن على جرائم تزييف الفيديوهات باستخدام تقنية التزييف العميق المنتشرة حاليا، من 5 سنوات إلى 7 سنوات، كما تم أيضا اتخاذ قرار بإنشاء خط ساخن مع منصة "تيليغرام" التي تعد من مواطن التزييف العميق.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "كيم سانغ هون" رئيس لجنة السياسات في الحزب الحاكم للصحفيين اليوم، بعد انتهاء جلسة الاستماع البرلمانية للوزارات الحكومية ذات الصلة، اليوم في مقر البرلمان، حيث أشار إلى أن عقوبة السجن على لقطات الفيديو غير القانونية ستصل إلى 7 سنوات، حيث كان من الضروري اتخاذ إجراء تشريعي لتشديد العقوبة على تلك الجرائم.كما أشار إلى أن مقاطع الفيديو المزيفة باستخدام تقنية التزييف العميق تنتشر كثيرا عبر تطبيق تيليغرام، ولكن بما أن خوادم هذا التطبيق موجودة في الخارج، فإن التعاون الدولي في هذا السياق قد لا يسير بشكل جيد في الوقت الراهن.وأضاف أن الحكومة الكورية أوضحت أنها ستعقد اجتماعات مع منصة "تيليغرام" لبناء خط ساخن لإجراء مشاورات منتظمة حول المعلومات غير القانونية.