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الثقافية

الحكومة الكورية تحقق أكثر من 200 مليون دولار أرباحا من المحتويات الثقافية

Write: 2024-08-29 15:26:43Update: 2024-08-29 15:40:53

الحكومة الكورية تحقق أكثر من 200 مليون دولار أرباحا من المحتويات الثقافية

Photo : KBS News

حقق  صندوق  المحتويات  الثقافية الذي  تموله  الحكومة الكورية،  أرباحا  تزيد  عن  200  مليون  دولار. 
وصرحت  وزارة  الثقافة  والرياضة والسياحة  الكورية  بأنها  حققت  أرباحا من  صندوق  "جمعية كي  نيت  للاستثمار التخصصي  للمحتويات  الثقافية، بمقدار  262  مليارا و200  مليون  وون،  أي  حوالي  200  مليون  دولار،  وهو  ما  يعادل  13.1  ضعف  حجم  الاستثمار الأساسي  البالغ  20  مليار  وون. 
وقد  تم  إنشاء  هذا  الصندوق  في  عام  2008  بحجم  إجمالي يبلغ  50  مليار  وون،  على  أساس  استثمار حكومي  قدره  20  مليار  وون،  وبشكل  رئيسي  في  مجال  الألعاب.
وقالت  الوزارة إن  هذا  الأداء أثبت  أن  صندوق  المحتويات  الثقافية الكورية  مصدر  مهم  لتمويل  صناعة  المحتويات،  مشيرة  إلى  نجاحها في  هذه  الاستراتيجية الاستثمارية.
وتخطط  الوزارة لمواصلة  الاستثمار  باستخدام تلك  الأرباح،  بما  في  ذلك  إنشاء  "صندوق الرابطة  العالمية"  الجديد بقيمة  100  مليار  وون  في  العام  القادم، وإنشاء  صندوق  خارجي  يديره  رأس  مال  استثماري خارجي.
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