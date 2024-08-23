الحكومة الكورية تحقق أكثر من 200 مليون دولار أرباحا من المحتويات الثقافية

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حقق صندوق المحتويات الثقافية الذي تموله الحكومة الكورية، أرباحا تزيد عن 200 مليون دولار.وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية بأنها حققت أرباحا من صندوق "جمعية كي نيت للاستثمار التخصصي للمحتويات الثقافية، بمقدار 262 مليارا و200 مليون وون، أي حوالي 200 مليون دولار، وهو ما يعادل 13.1 ضعف حجم الاستثمار الأساسي البالغ 20 مليار وون.وقد تم إنشاء هذا الصندوق في عام 2008 بحجم إجمالي يبلغ 50 مليار وون، على أساس استثمار حكومي قدره 20 مليار وون، وبشكل رئيسي في مجال الألعاب.وقالت الوزارة إن هذا الأداء أثبت أن صندوق المحتويات الثقافية الكورية مصدر مهم لتمويل صناعة المحتويات، مشيرة إلى نجاحها في هذه الاستراتيجية الاستثمارية.وتخطط الوزارة لمواصلة الاستثمار باستخدام تلك الأرباح، بما في ذلك إنشاء "صندوق الرابطة العالمية" الجديد بقيمة 100 مليار وون في العام القادم، وإنشاء صندوق خارجي يديره رأس مال استثماري خارجي.