وزارة الخارجية الكورية تعرب عن القلق من قانون الأخلاق في أفغانستان

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أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" عن القلق من "قانون الأخلاق" الذي أقرته مؤخرا حركة "طالبان" الإسلامية المتطرفة، التي تحكم أفغانستان بحكم الأمر الواقع.وقال الوزير "جو" في منشور على منصة "إكس" مساء أمس، إن كوريا تشعر بالقلق والأسف على ما يسمى بقانون الأخلاق في أفغانستان لأنه يتعارض مع الجهود العالمية الرامية إلى ترسيخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأضاف وزير الخارجية أن حقوق المرأة والكرامة الإنسانية هي جوهر لبتنمية في أي بلد، ودعا حركة "طالبان" إلى الاستماع إلى المخاوف العالمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وكانت وزارة العدل في حكومة "طالبان" قد أعلنت عن "قانون الأخلاق" المكون من 35 بندا يوم 21 من شهر أغسطس الجاري، وهو ينص بصورة خاصة على وجوب تغطية النساء لأجسادهن بالكامل وعدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.كما يفرض القانون شكل ملابس الرجال ومشاركتهم في العبادة، ويحظر المثلية الجنسية وقتال الحيوانات والعروض الموسيقية.وقد ظلت حركة طالبان منذ استيلائها على السلطة مرة أخرى في شهر أغسطس من عام 2021، تنفذ عددا من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك قيود على تعليم الإناث، من خلال تفسيرات متطرفة للشريعة الإسلامية.