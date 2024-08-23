توحيد طريقة كتابة الأسماء الأجنبية في كوريا

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قررت الحكومة الكورية وضع نظام لتوحيد طريقة كتابة الأسماء الأجنبية في المستندات الإدارية. وقالت وزارة الإدارة العامة والأمن إنها تخطط لوضع "المعيار الخاص لكتابة الأسماء الأجنبية"، مع تنفيذ اللوائح القياسية ذات الصلة، بناء على جمع الرأي العام.ووفقا للمعيار، سيتم كتابة الأسماء اللاتينية الأجنبية في المستندات الإدارية بأحرف كبيرة حسب هذا الترتيب: اسم العائلة، ثم الاسم الشخصي، مع فصل اسم العائلة عن الاسم الشخصي.وإذا كانت أسماء الأجانب مكتوبة بالحروف اللاتينية بالفعل في وثائقهم وهوياتهم، فسوف يتم كتابتها بهذه الأسماء، أما إذا لم يكن لديهم مثل هذه المستندات، فسوف تتم كتابة أسمائهم بالأحرف اللاتينية كما هي في جوازات سفرهم.ومن أجل تحسين سهولة التحقق من هويات الأجانب، ستتم كتابة أسمائهم بالأحرف اللاتينية جنبا إلى جانب مع أسمائهم باللغة الكورية. ولكن في الحالات التي يصعب فيها كتابة الاسم بهاتين الطريقتين، ستتم الإشارة إلى اسم واحد فقط منهما.وأوضح مسؤول حكومي كوري أن تنوع الطرق التي تتم بها كتابة أسماء الأجانب في الوثائق الإدارية قد أسفر عن صعوبات في التحقق من هويات الأجانب مما أحدث قصورا إداريا. وأضاف أن الوزارة قررت وضع هذا المعيار بالتوازي مع تزايد عدد الأجانب المقيمين في كوريا.