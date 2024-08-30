وزارة التعليم الكورية تفرض تدريس كتب تعليمية جديدة للتاريخ

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سيحصل طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في كوريا الجنوبية على كتب تعليمية جديدة في مادة التاريخ، بموجب التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية.ونشرت وزارة التعليم الكورية اليوم الجمعة نتائج مراجعتها للكتب المدرسية لجميع المراحل الدراسية في جريدتها الرسمية.وابتداء من العام القادم، سيتم وضع مناهج جديدة لطلاب الصفين الثالث والرابع في المرحلة الابتدائية، وكذلك لطلاب السنة الأولى الإعدادية والثانوية.وقد وافق المعهد الكوري للمناهج والتقييم على 7 ناشرين لكتب التاريخ في المرحلة الإعدادية و9 ناشرين لكتب التاريخ الكوري في المرحلة الثانوية.وستعرض المدارس الكتب المدرسية الجديدة ابتداء من يوم الاثنين، وستبدأ في استخدامها في العام الدراسي 2025.