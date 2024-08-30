واشنطن تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" إنه أكد من جديد التزام الولايات المتحدة بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، خلال محادثاته مع كبار المسؤولين الصينيين في بكين.وأدلى "سوليفان" بهذه التصريحات أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي حول زيارته للصين في السفارة الأمريكية في بكين، حيث قال إنه شدد في جميع لقاءاته على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وأكد التزام الولايات المتحدة بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.وتأتي هذه التصريحات وسط المخاوف في كوريا الجنوبية من غياب ذكر هدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في برنامج سياسات الحزب الديمقراطي الذي تم تبنيه مؤخرا.وقال "سوليفان" أيضا إنه أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ومن خلال تصريحات هذا المسؤول الأمني الرفيع المستوى في إدارة "بايدن"، يبدو أن واشنطن أعادت التأكيد على أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية سيظل هدفا لسياستها.